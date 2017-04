Kaminbrand in Karlstadt

Anhänger touchiert Torbogen

Da zunächst ein Wohnhausbrand gemeldet wurde, rückten die alarmierten Feuerwehren aus Karlstadt, Mühlbach und Heßlar mit ca. 40 Helfer an, dazu wurden noch ein Notarzt und ein Rettungswagen zu dem Einsatz beordert. Der brennende Kamin konnte dann unter Aufsicht des Kaminkehrers mit Hilfe der Feuerwehrleute kontrolliert ausgebrannt werden, ohne dass nennenswerte Schäden an dem Haus entstanden.

Zellingen, Ldkr. Main-Spessart. Der 40-jähirge Fahrer eines Kleinbusses, an dem sich ein Anhänger befand, unterschätzte beim Abbiegen wohl die Größe seines Gespannes. Der Anhänger streifte am Dienstag gegen 10:20 Uhr in Zellingen, von der Würzburger Str. kommend, bei der Einfahrt in die Turmstraße eine Ecke des Torbogens. An dem Hänger wurde dabei ein Seitenblech verbogen, an dem Torbogen brach eine Kante der Steinmauer ab. Der Gesamtschaden beträgt ca. 250.- Euro.

Originalmeldung der Polizei Karlstadt