Schaukasten beschädigt

Wildunfälle

Beim Rückwärtsfahren parkendes Auto gestreift

Der Schaukasten der Interessengemeinschaft „Ultraleichtflug Gössenheim“ stand vor einer Halle mit angrenzendem Flugfeld an dem Ortsverbindungsweg Adelsberg-Gössenheim, in der Gemarkung „Stängig“. Der Sachschaden wird auf ca. 50,- Euro geschätzt.Wer hat etwas beobachtet?Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.Im Laufe des vergangenen Wochenendes ereigneten sich im Dienstbereich der Polizeistation Gemünden fünf Wildunfälle.Am Freitagmorgen, gegen 09.40 Uhr, befuhr ein 45Jähriger mit seinem Pkw Opel Zafira die B 26 von. Ca. 200 m vor dem „Zwing“ sprang von rechts ein Reh über die Leitplanke auf die Fahrbahn und wurde vom Auto erfasst und getötet. Der Schaden am Pkw Opel wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.Am Freitagabend, gegen 20.55 Uhr, erfasste ein 23jähriger Autofahrer, der auf der Staatsstraße 2434 vonunterwegs war, zwei Rehe. Beide Rehe wurden bei dem Zusammenstoß getötet. Am Pkw Ford Mondeo entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Samstagmorgen, gegen 07.30 Uhr. Hierbei erfasste eine 28-jährige Autofahrerin auf der Fahrt vonein Reh, das die Fahrbahn kreuzte. Da das vermutlich verletzte Tier in den angrenzenden Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Pkw Audi A6 entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.Am Samstagabend, gegen 20.58 Uhr, erfasste ein 58-jähriger Lkw-Fahrer auf der Fahrt voneinen Rehbock, welcher bei dem Unfall getötet wurde. Am Klein-Lkw Fiat entstand geringer SachschadenAm Sonntagmittag, um 13.55 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von G. Auf Höhe des Schönauer Wegs erfasste er ein querendes Reh, welches getötet wurde. Am Pkw VW Golf entstand erheblicher Sachschaden von geschätzt etwa 6000,- Euro.Am Freitagvormittag parkte eine 83-jährige Autofahrerin von einem Parkplatz an der Stadtmauer rückwärts aus. Hierbei stieß sie leicht mit dem Heck ihres Pkw Ford gegen die beiden linken Türen eines an der Stadtmauer parkenden Pkw VW Golf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4200,- Euro.



