Vorfahrtsverletzung am Kreisel

Schuhdieb erwischt

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.Aufgrund ihres auffälligen Verhaltens in der Filiale einer Schuhmarktkette in der Gemündener Straße in Karlstadt wurde eine 32-jährige Frau nun wegen Diebstahls von Kinderschuhen zur Anzeige gebracht. Während sie zwei Paar Schuhe an der Kasse bezahlt hatte, war ein weiteres Paar Kinderschuhe unter einem Kissen versteckt in ihrer mitgeführten Tasche.Der ausgelöste Alarm der Diebstahlssicherung belegt, dass diese Ware nicht ordnungsgemäß bezahlt und entsichert wurde. Die Frau muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Der Wert der entwendeten Schuhe wird mit 9,95 Euro beziffert.

Meldungen der Polizei Karlstadt