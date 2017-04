Fahrzeug überschlägt sich auf B26

Mountainbike entwendet

Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 40.000 Euro. Da der Unfallwagen nahe an den Bahngleisen liegenblieb, kam es zu Behinderungen im Bahnverkehr. Den Fahrer erwartet ein Busgeldverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstagnachmittag (16:00 Uhr) bis Sonntagvormittag (10:00 Uhr) ein schwarz-blaues Mountainbike Cube im Wert von 1.700 Euro. Das Fahrrad stand in einem unverschlossenen Nebengebäude in der Maistraße in Karlburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

