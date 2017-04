Nachbarschaftsstreit in Gemünden endet in Tätlichkeiten

Nachbarschaftsstreit endet in Tätlichkeiten

Laternenmast angefahren

Wildunfälle

Unfallflucht

Weinbergshütten aufgebrochen

- Am Samstagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Grautalstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, weil sich Mieter in ihrer Ruhe gestört fühlten. Dies endete dann in einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38Jährigen und einem 32jährigen, die sich gegenseitig angingen und beide dabei leicht verletzt wurden.- Am 13.04.17, gegen 12.30 Uhr, stieß der 28jährige Fahrer eines Lkw beim Rangieren in der Adolphsbühlstraße gegen eine Straßenlaterne, deren Mast dabei umknickte. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2.000 EUR.- Am Karfreitag, 20.30 Uhr, wurde auf der Ortsverbindungsstraße Neutzenbrunn - Aschenroth ein Fuchs auf der Fahrbahn von einem Pkw BMW erfasst. Der Fuchs lief nach dem Anstoß weiter in den Wald. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.Am Ostersonntag, 19.00 Uhr, wurde auf der Staatsstraße 2303 ein Reh vom Fahrer eines Pkw Ford erfasst. Auch hier flüchtete das Tier nach dem Anstoß. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 2.500 EUR.Gegen 23.15 Uhr wurde auf der gleichen Strecke ein Rehbock von der Fahrerin eines Pkw Suzuki erfasst. Das Tier verendete an der Unfallstelle und es entstand ein Schaden von ca. 3.000 EUR am Pkw.Am Ostersonntag, 08.30 Uhr, hörten Anwohner in der Bahnhofstraße, gegenüber der Katholischen Kirche, einen lauten Schlag. Bei einer Nachschau wurde festgestellt, dass ein unbekannter Fahrzeugführer gegen eine 2,50 m hohe Laterne am Kirchgarten angestoßen war. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an der Laterne wurde mit ca. 500 EUR beziffert. Hinweise an die PSt Gemünden unter Tel. 09351 / 9741-0.- Im Zeitraum vom 11.04. - 14.04.2017 wurden an der Zufahrtsstraße zur Homburg zwei Weinbergshütten mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Aus einer Hütte nahmen die Täter eine Gasflasche (Rheingas) sowie einen präparierten Eichelhäher, der als Jagdtrophäe an der Wand hing, mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Wert des Diebesgutes wurde mit ca. 60 EUR beziffert.Wert hat zur genannten Zeit im Bereich der Weinberge bzw. im Umfeld der Homburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen. Die Polizei Gemünden bittet um Hinweise unter Tel. 09351 / 9741-0.

