Fadenscheinige Gewinnversprechen - Polizei Karlstadt warnt

Illegale Müllablagerung

Vom Unfallort entfernt

Der Betrüger meldete sich gegen 13:15 Uhr telefonisch bei einem 55-jährigen Karlstadter und verkündete himmelhochjauchzend, dass dieser bei einem Gewinnspiel 39.000 Euro gewonnen hätte. Um diese Summe zu erhalten, müsse er jedoch zuvor eine Sicherheitsgebühr entrichten. Weitere Anweisungen würden folgen.Am Karsamstagvormittag meldete sich der Anrufer erneut und erklärte, dass der glückliche Gewinner zur Entrichtung der Gebühr insgesamt 9 sogenannte STEAM-Karten mit einem Guthaben von jeweils 100 Euro aufladen soll. Eine Stunde später folgte ein erneuter Anruf, in welchem der Geschädigte aufgefordert wurde, die jeweiligen Codes durchzugeben, so dass die Guthaben hätten abgerufen werden können.Da jedoch der vermeintliche Gewinner von Anfang an nicht an das versprochene Glück glaubte, scheiterte der Betrüger mit seinem Vorhaben.Die Karlstadter Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchtem Betrug aufgenommen.Die Polizei warnt davor, sich aus reiner Gewinngier solchen Versprechen hinzugeben und damit Betrügern Tür und Tor zu öffnen, indem in Aussicht des erwarteten Reichtums im Vergleich dazu geringe, jedoch horrende Gebühren entrichtet werden, obwohl der versprochene Gewinn nie Einkehr halten wird.Eine große Sauerei hinterließ ein derzeit noch unbekannter Umweltfrevler am Osterwochenende in Thüngen, der einen großen Haufen Müll in der Verlängerung der Schulstraße im Bereich der Bahntrasse entsorgte.Die Entsorgung fand im Zeitraum von Gründonnerstag bis Karsamstag statt (13.-15.04.). Auf dem Müllhaufen konnten die verständigten Polizeibeamten aus Karlstadt neben Altholz und Grünabfällen unter anderem auch ein altes Waschbecken auffinden. Aufgrund der Abfallmenge wurde der Unrat wahrscheinlich mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger an die Ablagerungsstelle herangekarrt.Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Umweltfrevler aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.Eine Verkehrsunfallflucht wurde am Karsamstag (15.04.) bei der Karlstadter Polizei zur Anzeige gebracht. Diese ereignete sich im Zeitraum von Montagabend (10.04.) bis Karsamstag (15.04.) in der Bahnhofstraße in Eußenheim.Dort hatte der 28-jährige Geschädigte seinen schwarzen Audi im Unfallzeitraum ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Am Samstag bemerkte er schließlich gegen 14:00 Uhr einen frischen Schrammschaden an der hinteren Stoßstange. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro und war offensichtlich von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht worden.Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen nach dem Unfallflüchtigen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.



Meldungen der Polizei Karlstadt