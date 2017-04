Mit nicht zugelassenem Auto in Arnstein unterwegs

Vorbeifahrendes Auto übersehen

Auf den Fahrer des Autos kommen nun mehrere Anzeigen wegen Fahren ohne Versicherungsschutz, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und die Zulassungsverordnung zu.

Zellingen, Ldkr. Main-Spessart. Am Mittwoch übersah gegen 10:45 Uhr eine 83-jährige Autofahrerin in der Duttenbrunner Str. beim Anfahren vom Fahrbahnrand einen gerade an ihrem Auto von hinten vorbeifahrenden Pkw. Es kam deshalb zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin versuchte nach dem Anstoß nach rechts auszuweichen und streifte dabei noch ein dort am Fahrbahnrand stehendendes Auto. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 13500.- Euro.



Meldungen der Polizei Karlstadt