Dreister Trickbetrug in Gemünden

Unfallflucht in Gemünden

Der Besucher gab vor, ein Päckchen für ein in der Nähe gelegenes Geschäft abgeben zu wollen. Da dort niemand anzutreffen sei, bat er um Entgegennahme mit Begleichung der noch offenstehenden Rechnung in Höhe von 35 EUR. Der gutgläubige Inhaber des Imbisses bezahlte den Betrag. Wie sich nun herausstellte, befand sich in dem Päckchen nur wertloser Plunder.Die Polizei Gemünden warnt vor allzu viel Vertrauensseligkeit gegenüber solchen Betrügern.

Gemünden, Lkr. Main-Spessart - Am Mittwoch, zwischen 10.30 und 12.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Huttenschloss in der Frankfurter Straße ein geparkter schwarzer Pkw Skoda von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken angefahren und ein Schaden von ca. 500 EUR verursacht.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Gemünden bittet um Hinweise unter Tel. 09351/9741-0.



Meldungen der Polizei Gemünden