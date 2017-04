Jugendliche mit frisierten Mofas unterwegs

Ladendiebstahl

Am Montagabend, 19.15 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung in der Weyersfelder Straße der Fahrer eines Kleinkraftrades auf, der bei Erkennen des Polizeiwagens sichtlich erschrak und auffällig langsam weiterfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige Führer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, mit einem 50er Kleinkraftrad unterwegs war. Das Zweirad war zwar mit einer Drosselung versehen, die bei ordnungsgemäßem Einbau die Höchstgeschwindigkeit des Krades auf 25 km/h vermindert hätte. Bei der Montage wurde aber wohl großzügig die Einbauanleitung ausgelegt, so dass hier keine bzw. nur eine sehr verminderte Wirkung zu verzeichnen ist.Fast ebenso handhabte dies ein gleichfalls 17-jähriger Schüler, der in der Bahnhofstraße angehalten und kontrolliert wurde. Auch hier handelte es sich bei dem Zweirad eigentlich um ein Mofa, jedoch war der 2. Sitzplatz vorhanden und der Distanzring, der das Fahrzeug auf 25 km/h drosselt, ausgebaut. Es erreichte so eine Geschwindigkeit von mindestens 50 km/h.Die jungen Männer werden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht.

Gemünden-Langenprozelten. Am Montag, 13 Uhr, wurde eine 87-jährige Frau in einem Supermarkt in der Würzburger Straße beim Ladendiebstahl ertappt. Die Seniorin nahm eine Armbanduhr aus der Auslage und steckte sie in ihre mitgebrachte Handtasche. Als nach der Kasse der automatische Alarm losging, wurde

der Diebstahl bemerkt. Die Uhr hatte einen Wert von knapp 8 EUR.

Auffahrunfall

Gemünden-Langenprozelten. Gestern Vormittag erkannte ein 23-jähriger Autofahrer, der auf der B 26 unterwegs war, zu spät, dass sein Vordermann verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf das Fahrzeugheck auf. Beim Unfall entstand Sachschaden von zirka 1.500 EUR.

Motorradhelme aufgefunden

Gemünden. Am Montagmorgen wurde in der Freifläche rund um das Amtsgericht in der Friedenstraße 2 Motorradhelme aufgefunden, welche dem Fundamt der Stadt Gemünden übergeben werden. Der rechtmäßige Besitzer soll sich dort bitte melden!

Originalmeldungen der Polizei Gemünden