Weißer Kleintransporter nach Unfall gesucht

Die 24-Jährige war mit ihrem schwarzen BMW am Montag gegen 16:10 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und an mehreren Leitplankenfeldern entlang geschrammt. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro, an den Leitplankenfeldern zirka 800 Euro.

Quelle: Polizei Karlstadt