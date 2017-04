Rangieren Stromkabel in Burgsinn gekappt

Jagdhütte aufgebrochen

Bauzaun in die Saale geworfen

Nach rechts von der Straße abgekommen

Wildunfall

Als der 76jährige Fahrer mit seinem Zug rückwärts rangierte und wenden wollte, blieb er zunächst an einem Stromkabel hängen, welches quer über die Fahrbahn gespannt war. Am Anschluss fiel dann der Strommast um, mit dem das Kabel über die Straße gespannt war.Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2.100 EUR.- Im Zeitraum zwischen dem 29.03. bis zum 07.04.2017 wurde an einer Jagdhütte, die sich im Wald in der Nähe des Kompostwerkes befindet, zunächst der Fensterladen aufgehebelt und im Anschluss die Fensterscheibe eingeschlagen. Soweit bisher festgestellt werden konnte, wurde vermutlich nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 200 EUR. Die Polizei Gemünden bittet um Hinweise unter Tel. 09351/9741-0- In der Nacht von Freitag auf Samstag, 7./8.4.17, wurden an der Baustelle an der Saalebrücke mehrere Warnbaken mit aufgesetzten Leuchten und ein 1,80 x 4 m großer Bauzaun durch unbekannte Rowdies in die Saale geworfen. Auch hier bittet Polizeistation Gemünden um Hinweise auf die Übeltäter unter Tel. 09351/9741-0!- Am 07.04.17, gegen 06.00 Uhr, kam auf der Umgehungsstraße der B 26 bei Wernfeld der 20jährige Fahrer eines Pkw Opel Corsa aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab und streifte die Leitplanke. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.- Heute Morgen, 04.30 Uhr, wurde auf der Kreisstraße MSP 18, auf Höhe der Einmündung Neuhof, ein Rehkitz beim Queren der Straße von einem Pkw Audi erfasst. Das Tier verendete. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 2.000 EUR.

Meldungen der Polizei Gemünden