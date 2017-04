Beim Fußballspiel bestohlen

Am Sonntagnachmittag fand auf dem Sportgelände des TSV Retzbach in der Paradiesstraße in Retzbach das Rundenspiel des FSV Retzbach gegen den FV Gemünden-Seyfriedsburg statt. Während der Halbzeit, gegen 15:45 Uhr, wurde in eine der Umkleidekabinen ein unbekanntes jugendliches Paar von einem der Trainer entdeckt. Der Trainer zeigte sich misstrauisch und sprach sie an. Ihm gegenüber gaben die beiden Unbekannten an, dass sie nur nach der Toilette suchten. Wenig später wurde dann festgestellt, dass die Geldbörse samt Inhalt von einem der Spieler fehlte. Wer die beiden Jugendlichen sind und ob es sich um die Täter des Geldbörsendiebstahls handelte ist Gegenstand der bisherigen Ermittlungen. Im Erfolgsfall dürfte auch zu klären sein, ob der Trainer die beiden Unbekannten gestört und dadurch Schlimmeres verhindert hat. Die Polizeiinspektion Karlstadt nimmt daher gerne sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 09353/9741-0 entgegen.

Quelle: Polizei Karlstadt