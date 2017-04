Wildunfälle zu früher Stunde

Gegen 05.15 Uhr erfasste die Fahrerin eines Pkw VW New Beetle auf der Strecke von Burgjoß nach Aura ein querendes Reh. Da das vermutlich verletzte Tier in den angrenzenden Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Kurze Zeit später, gegen 05.40 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2303 erneut zu einem Wildunfall. Hierbei erfasste ein 47-jähriger Autofahrer auf der Fahrt von Burgsinn in Richtung Fellen, kurz nach Burgsinn, einen Hasen. Ob am Pkw Volvo Sachschaden entstanden ist, muss noch durch eine Werkstatt überprüft werden.



Originalmeldung der Polizei Gemünden