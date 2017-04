Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem grauen Skoda Octavia die Staatsstraße 2303 von Rieneck in Fahrtrichtung Schaippach. In der sogenannten „Heiligblutkurve“ kam ihm ein weißes Fahrzeug entgegen. Dabei kam es zur Berührung der beiden Außenspiegel, wobei der Spiegel am Skoda zu Bruch ging. Der Skoda-Fahrer wendete und fuhr zurück zur Unfallstelle. Da er auch nach einer kurzen Wartezeit kein unfallbeteiligtes Fahrzeug feststellen konnte, zeigte er den Vorfall bei der Polizei an. Diese ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Der Schaden am Pkw Skoda wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Wer hat den Unfall beobachtet?

Hinweise auf den unfallflüchtigen weißen Pkw erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Originalmeldung der Polizei Gemünden