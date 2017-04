Motorroller in Brand gesetzt

Fahrt unter Drogeneinfluss

Die Feuerwehr Zellingen musste am Mittwoch gegen 16.45 Uhr zum Löschen des brennenden Fahrzeugs ausrücken. Der Roller, welcher schon mehrere Tage neben einem Brückenpfeiler der neuen Mainbrücke Zellingen/Retzbach stand, wurde mit großer Wahrscheinlichkeit aus einer Gruppe Jugendlicher heraus in Brand gesteckt,welche sich dort aufhielten. Der Motorroller im Wert von mehreren hundert Euro wurde dadurch komplett zerstört.

Karlstadt. Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Autofahrers am Mittwoch (05.04.) gegen 22.45 Uhr in Karlstadt stellten die Beamten fest, dass dieser Ausfallerscheinungen zeigte, welche auf den Konsum von Drogen hinwiesen. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden.

Geldbörsen aus Umkleide entwendet

Zellingen. Am Dienstag (04.04.) entwendete ein bislang unbekannter Täter während des Fußballtrainings am Leinacher Weg in Zellingen zwischen 19 und 21 Uhr aus der im Vereinsheim abgelegten Kleidung zweier Geschädigter die Geldbörsen. Der Täter konnte dabei 270 Euro erlangen.

Auto zerkratzt

Arnstein. Im Zeitraum vom 27.03.2017 bis 05.04.2017 wurde ein in Arnstein am Ölmühlweg 35 abgestellter schwarzer Pkw Audi mehrmals angegangen und mit einem spitzen Gegenstand auf dem Kofferraumdeckel, der rechten Tür und dem rechten Kotflügel zerkratzt. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Quelle: Polizei Karlstadt