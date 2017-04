Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Karsbach leicht verletzt

Außenspiegel touchiert

Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Radfahrerin gestürzt

Auf Höhe von Karsbach wollte sie nach links in einen Verbindungsweg (Verlängerung Am Steingraben) abbiegen. Hierzu setzte sie rechtzeitig ihren Fahrtrichtungsanzeiger und reduzierte die Geschwindigkeit.Ein nachfolgender, 27-jähriger Fahrer eines Bundeswehrfahrzeugs (Kleintransporter) erkannte den anstehenden Abbiegevorgang erst im letzten Moment. Er wich nach links aus, konnte aber einen Zusammenstoß mit der bereits abbiegenden Golf-Fahrerin nicht mehr vermeiden.Bei dem Unfall wurde die 17-jährige Frau leicht verletzt. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 2200,- Euro.Am Dienstagmorgen, gegen 07.00 Uhr, befuhr eine 20-jährige Autofahrerin die Ortsdurchfahrt von Rieneck. In der Engstelle, auf Höhe der Sparkasse, blieb sie mit ihrem Pkw VW Passat vermutlich beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel eines Klein-Lkw hängen. Da die Fahrerin eigenen Angaben zufolge eine kleine Berührung bemerkte aber dachte, dass sie mit den Rädern gegen den Bordstein gekommen wäre, fuhr sie weiter.Als sie später weißen Farbabrieb an ihrem linken Außenspiegel feststellte, meldete sie den Vorfall bei der Polizei.Über den unfallbeteiligten Klein-Lkw ist bislang nichts bekannt.Am Dienstagvormittag wurde in der Gartenstraße ein Rollerfahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei wurde festgestellt, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt.Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 52-jährige Rollerfahrer wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.Am Dienstagabend, kurz vor 21.00 Uhr, befand sich ein 28-jähriger Feldjäger mit einem Bundeswehrfahrzeug auf der Anfahrt zu vorgenanntem Unfall. Er befuhr hierzu die Staatsstraße 2303 und bemerkte, dass er zunächst falsch gefahren war. Deshalb bog er auf Höhe der Ausfahrt Adelsberg nach rechts ab, um zu drehen und gleich wieder auf die Staatsstraße in entgegengesetzter Richtung einzufahren. Beim Einfahren missachtete er die Vorfahrt eines Fahrzeuges, dessen Fahrer von Karsbach kommend Richtung Gemünden fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und eine Mitfahrerin im Sprinter leicht verletzt.Wie bereits berichtet, stürzte am vergangenen Donnerstag, 30.03.2017, um 13.35 Uhr, eine Radfahrerin in der Würzburger Straße. Die 45-jährige Frau zog sich bei dem Sturz einen Bruch der Mittelhand und eine Platzwunde zu. Die Radfahrerin gab an, dass ein weißer Lkw Kastenwagen dicht auffuhr und sie bedrängte.Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Polizei Gemünden