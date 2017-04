Radmuttern an Audi gelockert

Ein derzeit noch unbekannter Täter hatte alle Radmuttern am linken Vorderreifen gelockert und eine frische Kratzspur an der Abdeckung hinterlassen. Der Tatzeitraum konnte lediglich vom vergangenen Mittwoch bis zum Feststellungszeitpunkt am Freitag um 22:30 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen wegen versuchten Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wie sich jemand im besagten Zeitraum an dem Fahrzeug zu schaffen machte.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 bei der Karlstadter Polizei zu melden.

Nach Zusammenstoß leicht verletzt

Retzstadt/Lkr. Main-Spessart. Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Unfallbeteiligten wurde am späten Freitagvormittag (31.03.) von Beamten der Polizeiinspektion Karlstadt polizeilich aufgenommen. Eine 25-jährige Anwohnerin hatte gegen 10:45 Uhr die Beetenstraße in Retzstadt mit ihrem Nissan befahren und hatte die Absicht, nach links in ein Grundstück einzufahren. Zu diesem Zweck hielt sie ihren Pkw nach links eingeschlagen an und setzte den Blinker, um dann rückwärts in die Einfahrt reinzustoßen. Diese Vorgehensweise erschloss sich dem hinter dem Nissan fahrenden 40-jährigen Audi-Fahrer nicht, der den langsamer werdenden Pkw links überholen wollte. Dabei kam es schließlich zum Zusammenstoß zwischen der linken Fahrzeugfront des Nissan und der Beifahrerseite des Audis. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf jeweils 2000 Euro geschätzt.

Nach dem Unfall klagte die Nissan-Fahrerin über Nackenschmerzen und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die Karlstadter Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht zur Klarstellung des Unfallhergangs unbeteiligte Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 bei der Polizeiinspektion Karlstadt zu melden.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Karlstadt-Karlburg/Lkr. Main-Spessart. Kurz vor der Geisterstunde (31.03.) kamen Beamte der Karlstadter Polizei einem Fahranfänger auf die Schliche, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss mit seinem Pkw in Karlburg durch die Straßen fuhr. Der junge Mann wurde um 23:50 Uhr in der Burgstraße in Karlburg mit seinem BMW zur Verkehrskontrolle angehalten. In deren Verlauf fielen bei dem Fahrzeugführer deutliche drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Dies hatte zur Folge, dass der Fahranfänger mit zur Dienststelle musste, wo ein verständigter Arzt die angeordnete Blutentnahme vornahm. Den jungen Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Originalmeldung der Polizei Karlstadt