Raser unterwegs - Zeugen gesucht

Eine Streifenbesatzung der Karlstadter Polizei bemerkte das Fahrzeug kurz nach 08.00 Uhr in Aschfeld und wollte den Pkw anhalten. Daraufhin gab der Fahrer Gas und überholte in der Folge mit hoher Geschwindigkeit zwischen Aschfeld und Gössenheim mindestens fünf weitere Fahrzeuge. In Gössenheim gelang es ihm aufgrund seiner riskanten Fahrweise schließlich dem Polizeifahrzeug in Richtung Wernfeld zu entkommen. Das flüchtende Fahrzeug hat einen auffallend großen Heckspoiler.

Im Zuge der Ermittlungen werden jetzt Zeugen und Fahrzeugführer gesucht, die durch dieses Fahrzeug behindert oder gefährdet worden sind. Hinweise bitte unter Telefon 09353/9741-0 an die Polizei Karlstadt.

Pkw ausgebrannt

Arnstein-Schwebenried, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Freitag hat auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 26 a ein roter Ford Fiesta gebrannt.

Das Schrotfahrzeug, das schon seit Wochen dort abgestellt ist, geriet gegen 00.45 Uhr in Flammen und brannte bis zum Eintreffen der Feuerwehr nahezu komplett aus. Der Schaden beläuft sich aufgrund des geringen Fahrzeugwertes lediglich auf einige hundert Euro. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Hinweise bitte unter Telefon 09353/9741-0 an die Polizei Karlstadt.

Überholenden übersehen

Karlstadt-Wiesenfeld, Lkr. Main-Spessart. Drei Stunden vorher war es auf der gleichen Strecke nur wenige hundert Meter weiter zu einem weiteren Unfall gekommen. Hier überholte eine 20-Jährige gegen 15.50 Uhr mit ihrem BMW eine Fahrzeugkolonne. Als sie mit einem Motorroller auf gleicher Höhe war, scherte dessen 69-jähriger Fahrer aus und stieß deshalb seitlich gegen den Pkw. Der Zweiradfahrer kam deshalb zum Sturz und zog sich dabei glücklicher Weise lediglich leichtere Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf mindestens 1.000 Euro.

Originalmeldung der Polizei Karlstadt