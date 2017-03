Gemünden: Kupferfallrohr beschädigt

Da der Schaden auf einer Höhe von 1,30 m liegt, dürfte hier nur ein Klein-Lkw oder ähnliches in Frage kommen. Der Sachschaden wird auf etwa 50,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410

Radfahrer gestürzt

Gemünden a. Main, OT Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag, gegen 13.35 Uhr, fuhr eine 45-jährige Radfahrerin auf der Würzburger Straße in Richtung Langenprozelten. Auf Höhe einer Mineralölfirma stieß sie mit dem Vorderreifen ihres Rades gegen den Bordstein und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit dem BRK in ein Krankenhaus eingeliefert.

Reifen zerstochen

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Bislang unbekannte Täter zerstachen im Zeitraum vom 22. bis 30. März jeweils ein Rad von zwei Anhängern. Die Anhänger standen auf einem Privatgrundstück im Bereich „Rabental“. Der Sachschaden wird auf ca. 80 Euro angegeben.

Für Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter setzt der Geschädigte eine Belohnung in Höhe von 500,- Euro aus.

Zusammenstoß beim Ein- bzw. Ausparken

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Autofahrer fuhr rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei den Pkw einer 75-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf etwa 700,- Euro geschätzt.

Wildunfall

Obersinn, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagmorgen, um 06.10 Uhr, befuhr eine 23-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2304 von Obersinn in Richtung hessische Landesgrenze. Dabei erfasste sie ein die Fahrbahn querendes Reh, welches bei dem Unfall getötet wurde. Am Pkw Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro.

