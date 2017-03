Auffahrunfall auf B27: 10.000 Euro Schaden

Gegen 14.10 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Pkw VW Passat als letztes Fahrzeug in einer Kolonne von drei Pkw auf der B 27 von Eußenheim in Fahrtrichtung Gössenheim. Vor ihm befanden sich ein Pkw Opel Astra und ein Pkw KIA. Als bei Km 2,5 ein vor der Fahrzeugkolonne befindliches Auto nach rechts in einen Feldweg einbog, musste der Astra-Fahrer stark abbremsen. Während eine nachfolgende KIA-Fahrerin dies ebenfalls rechtzeitig erkannte, bemerkte der Passat-Fahrer das Abbremsmanöver zu spät. Er stieß gegen das Heck des Pkw Opel Astra und schob diesen auf den fast stehenden Pkw KIA. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Bei Wendemanöver Böschung hinunter gerutscht

Obersinn, Lkr. Main-Spessart Am Samstagvormittag befand sich ein 29-jähriger Mann mit seinem Pkw Seat Ibiza auf dem Ortsverbindungsweg Mittelsinn-Obersinn, auf einem Feldweg direkt neben der Bahnstrecke Würzburg-Fulda. Der Mann, ein hobbymäßiger „Zugfotograf“, wollte dort einige Aufnahmen machen. Beim Wendemanöver verschätzte er sich allerdings und rutschte mit seinem Pkw vorwärts eine Böschung hinunter. Bei dem „Absturz“ rissen die Unterbodenabdeckung und die gesamte Stoßstange des Pkw ab. Der Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Straßenlaterne touchiert

Gemünden a. Main, OT Harrbach, Lkr. Main-Spessart Am Sonntagnachmittag befuhr ein ortsunkundiger, 82-jähriger Autofahrer die Straße „Am Schenkenberg“. Als er mit seinem Auto drehen wollte, touchierte er eine Straßenlaterne, wodurch diese leicht verbogen und verschrammt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 2500,- Euro geschätzt.

Stromkabel von Baustelle gestohlen

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden von einer Baustelle der Grund- und Mittelschule Burgsinn etwa 50 Meter Kabel im Wert von ca. 100,- Euro entwendet. Es handelt sich um handelsübliches Starkstromkabel, welches als Verlängerungskabel vom Stromkasten bis zur Baustelle entlang des Gebäudes ausgelegt war. Da der Stromkasten am Gebäude in einer Höhe von ca. 4 Metern angebracht ist und dort das Starkstromkabel eingesteckt war, wurde das Kabel durch den oder die unbekannten Täter herausgerissen. Dabei wurde die Kunststoffabdeckung des Kastens beschädigt. Es entstand minimaler Sachschaden in Höhe von ca. 50,- Euro.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Samstag, im Zeitraum von 15.15 bis 16.15 Uhr, wurde in der Grautalstraße ein geparktes Auto angefahren. Der Pkw VW Golf war auf Höhe des Anwesens Haus-Nr. 23 in Fahrtrichtung Kreuzstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Aufgrund der Unfallschäden (Heckstoßfänger beschädigt) wird davon ausgegangen, dass der Schaden beim Ausparken eines bislang unbekannten Pkw entstanden ist.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.