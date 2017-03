Drei Verletzte nach Auffahrunfall in Karlstadt

Nach Parkplatzrempler einfach weitergefahren

Am Sonntag bemerkte gegen 15:30 Uhr eine 79-jährige Pkw-Fahrerin in der Würzburger Str. in Karlstadt zu spät, dass ein vor ihr fahrendes Auto verkehrsbedingt auf der Fahrbahn anhalten musste und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Alle drei Insassen der beiden Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12000.- Euro.

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Obwohl ein 62-jähriger Pkw-Fahrer am Sonntag gegen 09:40 Uhr am Parkplatz am Mainkai in Karlstadt beim Ausparken an einem dort abgestellten Pkw hängenblieb und einen Fremdschaden in Höhe von ca. 800.- Euro verursachte, fuhr er weiter ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge des Unfalles notierte sich das Kennzeichen des Verursachers, so dass der Fall der Unfallflucht schnell geklärt werden konnte.

Pkw ohne Zulassung

Zellingen, Ldkr. Main-Spessart. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Zellingen unter der alten Mainbrücke ein nicht zugelassener grüner Pkw Opel Vectra festgestellt. In dem 18 Jahre alten Auto befanden sich zwei Personen, die bestritten mit dem Auto gefahren zu sein. Es konnte ermittelt werden, dass dieses Auto am Sonntag in Retzbach verkauft wurde.

Die Polizei bittet unter Tel. 09353/97410 um Mitteilung, falls der Pkw am Sonntag aufgefallen ist, eventuell fahrend gesehen wurde.