Polizist trifft auf dem Weg nach Hause auf "Benzinbettler"

Eine hinzugezogene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Karlstadt kontrollierte daraufhin die Personen. Es stellte sich heraus, dass die Personen vorgaben, sich in einer Notlage zu befinden und das Benzin des Fahrzeugs ausgegangen sei. Sie bräuchten Geld um neues Benzin kaufen zu können. Die Polizeiinspektion Karlstadt warnt in diesem Zusammenhang vor sogenannten „Benzinbettlern“. Nicht immer entsprechen die Angaben der Personen der Wahrheit. Die Bürger werden in solch einem Fall gebeten, misstrauisch zu sein und bei verdächtigen Personen oder Fahrzeugen die Polizei zu verständigen.Originalmeldung der Polizei Karlstadt