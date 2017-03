Unbekannter dringt in Grundstück ein und verrichtet seine Notdurft

Metallpfosten von Umzäunung entwendet

Kradfahrer stürzt auf Dieselspur

Im Garten der unbewohnten Immobilie verrichtete er dann seine Notdurft.Der Schaden wurde mit ca. 100 EUR beziffert.- Im Zeitraum vom 01.02. - 16.03.2017 wurden von einem Waldgrundstück in der Gemarkung „Am Hexenstein“ 15 Metallpfosten einer Umzäunung entwendet.Der Besitzer der mit Buchen bepflanzten Fläche hatte, um Wildverbiss vorzubeugen, eine Umzäunung angebracht. Der bislang unbekannte Täter fädelte den Zaun aus und zog die ca. 50 cm in der Erde versenkten Metallpfosten heraus. Dies dürfte eine recht schweißtreibende Arbeit gewesen sein, die der Unbekannte hier leistete.Der Wert der Pfosten wird mit ca. 75 EUR angegeben.Am Mittwoch, 15.03.17, 17.50 Uhr, befuhr ein 48jähriger Motorradfahrer den Kreisverkehr auf Höhe der Möbel Berta. Dabei geriet er auf einer frischen Dieselspur ins Rutschen, das Krad legte sich auf die linke Seite und schlitterte hier auf dem Asphalt entlang. Der Kradfahrer wurde leichtverletzt und an seinem Zweirad entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.Die Ölspur zog sich bis zum Hagebaumarkt in Langenprozelten hin.Die Polizei Gemünden bittet zu den aufgeführten Vorfällen um Täterhinweise unter Tel. 09351 / 9741-0.

