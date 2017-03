Retzbach: Brand in Sägewerk - Drei Leichtverletzte

Frontalzusammenstoß bei Abbiegevorgang

Seitlicher Zusammenstoß beim Abbiegen

Dabei wurden die Männer durch die Rauchgase und den Feuerlöschstaub leicht verletzt. Da bei der Alarmierung das Ausmaß des Brandes in dem Sägewerk noch nicht feststand, wurden vorsorglich die gesamten Feuerwehren der Umgebung zu dem Brand gerufen. Das Feuer konnte durch die ersten eintreffenden Helfer der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Bei dem Brandfall waren insgesamt 128 Feuerwehrleute im Einsatz. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber im unteren vierstelligen Bereich bewegen.Am Dienstag wollte gegen 13:15 Uhr ein 64-jähriger Autofahrer auf der Bundesstr. 27, von Gössenheim kommend, Höhe Aschfeld nach links in Richtung Aschfeld abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw einer 30-jährigen Frau. Im Einmündungsbereich kam es deshalb zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden die Frau und ein bei ihr im Auto mitfahrendes Kleinkind leicht verletzt. Beide mussten in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000.- Euro. An der Unfallstelle wurden die Polizeibeamten von Helfern der freiwilligen Feuerwehren aus Aschfeld und Eußenheim unterstützt, welche die Verkehrsregelung am Unfallort übernahmen und aus den Unfallfahrzeugen auslaufende Betriebsstoffe von der Straße entfernten.Zum Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Dienstag gegen 16:50 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Stadelhofen. Dort wollte eine 27-jährige Frau mit ihrem Auto am Ortsausgang nach links in Richtung Steinfeld abbiegen. Da der 24-jährige Mann, der mit seinem Pkw hinter ihr fuhr, gleichzeitig versuchte die Frau zu überholen, stieß er mit der rechten Fahrzeugfront gegen die linke Fahrzeugseite des abbiegenden Autos. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7500.- Euro.



Polizei Karlstadt