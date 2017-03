Gemünden: 18-Meter-Brückenteil stürzt bei Abrissarbeiten ab

Polizei leitet Vorermittlungen ein

Donnerstag, 09.03.2017 - 17:18 Uhr

Die Polizei Gemünden führt aktuell gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Vorermittlungen wegen des Abbruchs eines Teilstückes der Mainbrücke während Abrissarbeiten der Brücke. Bei dem Vorfall am Samstagabend brach ungeplant ein rund 18 Meter langes Brückenteil ab und fiel zu Boden.