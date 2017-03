Geparktes Auto in Gemünden gestreift

Fehler beim Rückwärtsfahren



Falsch ausgeparkt

Durch den Anstoß wurde der linke Außenspiegel des Polo beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.- Am Nachmittag des 02.03.2017, wollte eine 18jährige Autofahrerin mit ihrem Porsche in der Rienecker Straße rückwärts in eine Hofeinfahrt einfahren. Dabei übersah sie, dass hinter ihr ein Omnibus anhielt und prallte dagegen.Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 EUR.Am Donnerstag, 02.03.17, 11.30 Uhr, wollte eine 44jährige Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße ausparken. Dabei blieb sie an einem daneben abgestellten Pkw hängen.Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1.000 EUR.

Polizei Gemünden