Diebstahl aus Kellerraum

Mofafahrer ohne Versicherungsschutz

Der Kellerraum kann von der Straße aus betreten werden und es steckte außen an der Türe der Schlüssel, welcher seit dem Diebstahl ebenfalls verschwunden ist. Die Helme waren im Keller auf einem Regel abgelegt. Die entwendeten Helme werden wie folgt beschrieben: 2 Helme der Marke „Nolan“, einer hatte die Farbe schwarz, der andere weiß, pink und lila (graffitimäßig).Die anderen beiden Helme waren von der Marke „Scott“; ein weißer Kinderhelm mit rotem Streifen ringsum, der andere Helm war schwarz und hatte kein Visier. Vor der Kellertüre wurde eine zerbrochene Sonnenbrille aufgefunden, welche möglicherweise dem Täter zuzuordnen ist.Die Polizei Gemünden bittet um Hinweise unter Tel. 09351/9741-0.Am Nachmittag des 01.03.2017 wurde in der Mittelsinner Straße ein 60jähriger Mofa-Fahrer angehalten. Er war der Polizeistreife aufgefallen, weil am Zweirad noch ein altes Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war.Da der Fahrer keine gültige Versicherungsbescheinigung vorweisen konnte, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Polizei Gemünden