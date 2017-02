Jugendliche bedrängen Mädchen und greifen Polizisten an

Alkoholisierte Jugendliche beim Faschingszug

Zwei Beamte überprüften gegen 15:00 Uhr die Örtlichkeit und stellten fest, dass dort eine 15-jährige alkoholisierte Jugendliche von einem 16-jährigen Jugendlichen, im Beisein eines weiteren 17-jährigen Jugendlichen, massiv bedrängt wurde. Auf Ansprache durch die Beamten beleidigten und bedrohten die jugendlichen Männer die Polizisten, einer der Jugendlichen versuchte einen Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, der Zweite griff ebenfalls die Beamten an. Beide Jugendliche, die unter Alkoholeinfluss standen, wurden festgenommen und zur Polizeiinspektion Karlstadt gebracht. Auf die beiden jungen Männer kommen nun Strafanzeigen wegen den Widerstandshandlungen, versuchten Köperverletzungsdelikten, Bedrohung und Beleidigung zu.

Himmelstadt, Ldkr. Main-Spessart. Bei dem Faschingszug in Himmelstadt am Montag mussten zwei weitere Jugendliche, die aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung auffielen, in Polizeigewahrsam genommen werden. Beide wurden an die verständigten Eltern übergeben.

Originalmeldung der Polizei Karlstadt