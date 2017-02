Wildpinkler in Gemünden zur Kasse gebeten

Betäubungsmittel aufgefunden

Ihre „volle Blase“ und genossener Alkohol brachte zwei junge Männer wohl dazu, sicher zum Urinieren an die Stadtmauer, bzw. an den Treppengang zur öffentlichen Toilette zu stellen und den „Dingen ihren Lauf“ zu lassen. Ein 22-Jähriger mit 1,76 Promille und ein 23-Jähriger mit 0,8 Promille werden deshalb zur Anzeige gebracht.

Gemünden. Bei der Kontrolle eines 25jährigen nach dem Faschingszug in der Scherenbergstraße wurde ein Tütchen mit Haschisch, bzw. Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Nachdem der Beschuldigte angab, auch in seiner Wohnung im Landkreis Betäubungsmittel aufzubewahren, wurde dort Nachschau gehalten und Marihuanablüten sichergestellt.

Geldbeutel aus Hosentasche gezogen

Gemünden. Im Gedränge der „After-Zug-Party“ am Sportgelände in der Duivenallee wurde einem 23-jährigen Mann der Geldbeutel aus der Hosentasche geklaut. Der Geschädigte hatte das auch sofort bemerkt und sah einen jungen Mann, der sich entfernte. Anhand der Beschreibung und Zeugenaussagen konnte der Täter, ein 17-jähriger Schüler, ermittelt werden.

Unfallflucht

Burgsinn. Am Freitag, 24.02.2017, im Zeitraum von 16.00 - 16.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße „Im Unterreith“, ein abgestellter Pkw Seat Ibiza an der Fahrertüre beschädigt. Der Schaden dürfte vermutlich von einem anderen Fahrzeugführer durch das Öffnen seiner Fahrzeugtüre verursacht worden sein. Der Schaden am Seat beträgt ca. 250 EUR.

Die Polizei Gemünden bittet um Hinweise unter Tel. 09351 / 9741-0.

Hindernis auf Fahrbahn bescherte Plattfuß

Karsbach-Heßdorf. Am Freitagabend, 24.02.17, 20.20 Uhr, befuhr der 55jährige Fahrer eines Pkw Audi A 4 die Bundesstraße 27 von Heßdorf in Richtung Gemünden. In der Dunkelheit erkannte er zu spät einen Gegenstand, möglicherweise Stein oder Eisenteil, auf der Fahrbahn und fuhr darüber. Ca. 500 m später war der linke Vorderreifen platt. Der Schaden beträgt ca. 150 EUR.

Silvesterkracher gezündet

Ein 21-Jähriger, der sich in einem Einkaufsmarkt in der Weißensteinstraße Alkoholnachschub besorgte, zündete dort Silvesterkracher. Anhand der Täterbeschreibung konnte er später auf dem Marktpatz angetroffen werden. Er wird nach dem Sprengstoffgesetz angezeigt.

Faschingszüge in Langenprozelten und Gräfendorf

Am Sonntag, 13.40 Uhr, lag in Langenprozelten, in der Disteläckerstraße ein 16Jähriger auf der Straße und übergab sich. Er wurde mit dem Rettungswagen in Lohrer Krankenhaus verbracht.

Bei Jugendschutzkontrollen während des Gräfendorfer Faschingszugs fielen acht Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 auf, die mit branntweinhaltigen Getränken unterwegs waren. Soweit die Erziehungsberechtigten erreichbar waren, wurde eine entsprechende Verständigung durchgeführt. Ein 15-Jähriger wurde mit Verdacht auf Alkoholvergiftung in die Kinderklinik Bad Kissingen eingeliefert.

Im Anschluss an den Faschingszug kam es auf einer Wiese am Festplatz zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 20Jährigen und einem 17-Jährigen. Im weiteren Verlauf erhielt der 17-Jährige einen Faustschlag auf die linke Wange. Beide Kontrahenten hatten reichlich dem Alkohol zugesprochen. Beim 20-Jährigen konnten stattliche 1,6 Promille gemessen werden. Sein Gegner hatte knapp über 1,1 Promille. Bei der polizeilichen Aufnahme verweigerte der Schläger zunächst seine Personalien, bzw. gab falsche Personalien an. Auch dafür wird der sich nun verantworten müssen.

Originalmeldung der Polizei Gemünden