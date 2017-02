Mehrere Körperverletzungen beim Faschingszug in Karlstadt

In allen Fällen war Alkohol im Spiel. Kurz vor 16.00 Uhr ist ein 21-Jähriger in der Maingasse von einem Osteuropäer, der ihn zunächst in russisch angesprochen hatte, mit der Hand ins Gesicht geschlagen worden. Eine halbe Stunde später gerieten im Hofriethgärtlein ein 22-Jähriger und ein 16-Jähriger aneinander. Auch hier endete es mit leichten Verletzungen beider Kontrahenten. Gegen 19.40 Uhr überraschte eine 49-Jährige beim Heimkommen einen 43-Jährigen als dieser vor ihre Haustüre urinierte. Auch hier entwickelte sich eine Streiterei. Gegen 20.30 Uhr trafen in der Schulgasse vor einem Lokal ein 22-Jähriger und ein 20-Jähriger aufeinander. Nachdem sich zunächst ein verbaler Streit entwickelte, schlug dann der 22-Jährige dem zwei Jahre jüngeren mit der Faust gegen den Kopf.

Wer war Zeuge eines der Vorfälle? Mitteilungen bitte unter Telefon 09353/9741-0 an die Polizei Karlstadt.

Zaun am Sportplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Arnstein-Schwebenried. Im Nachgang einer Faschingsveranstaltung im Sportheim wurde festgestellt, dass in der Nacht zum Sonntag, zwischen 02.00 Uhr und 08.00 Uhr, zwanzig Meter des Drahtzaunes am Sportgelände umgebogen waren. Der Schaden beläuft sich auf 3.500 Euro.

Hinweise bitte unter Telefon 09353/9741-0 an die Polizei Karlstadt.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Karlstadt