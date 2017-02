Faschingszug Gemünden: 17-Jähriger mit 2,2 Promille - 29-Jähriger schlägt 41-jährige und deren Sohn ins Gesicht

Polizei Gemünden

Gemünden am Main, Lkr. Main-Spessart Samstag, 25.02.2017 - 22:09 Uhr

Für mehrere Jugendliche endete am Samstag, 25.02.2017, der Faschingszug in Gemünden a. Main schon recht frühzeitig.