Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Beim Abbiegen Auto übersehen

Tankbetrug

Betäubungsmittel in Überraschungsei versteckt

Feuerwehren im Dauereinsatz

Der 36-jährige Fahrer des Transporters, der von Fellen in Richtung Burgsinn fuhr, übersah vermutlich den Mopedfahrer. Der Kradfahrer wurde zunächst mitgeschleift und kam dann zum Sturz. Der 70-jährige Mann wurde schwer verletzt und nach Behandlung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik geflogen. Der 36-jährige Unfallverursacher erlitt einen Schock und wurde durch das BRK ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW-Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11500,- Euro geschätzt.Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße 2303 kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr Burgsinn regelte den Verkehr und leuchtete aufgrund der einsetzenden Dämmerung die Unfallstelle aus.Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, ereignete sich bereits am Mittwochabend auf der B 27 bei Gössenheim eine Unfallflucht. Ein 59-jähriger Autofahrer befuhr gegen 19.15 Uhr mit seinem Pkw Mitsubishi die B 27 von Gössenheim kommend in Fahrtrichtung Eußenheim. Auf Höhe der ehemaligen Gaststätte „Hotel Waldeck“, in einer scharfen Rechtskurve, kam ihm ein weißer Pkw Seat entgegen. Dieser fuhr zu weit links und es kam zur Berührung der beiden Außenspiegel. Dabei ging der Außenspiegel am Pkw Mitsubishi zu Bruch. Da der Seat-Fahrer ohne anzuhalten weiterfuhr, ermittelt die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden wird auf ca. 850,- Euro geschätzt.Wer hat den Unfall beobachtet?Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.Am Donnerstagvormittag, gegen 10.50 Uhr, befuhr der 53-jährige Fahrer eines Klein-Lkw die Staatsstraße 2303 von Karsbach in Richtung Gemünden. Eine nachfolgende 49-jährige Autofahrerin schloss auf den vorausfahrenden Lkw auf und begann diesen zu überholen. Als sich die Frau mit ihrem Pkw Ford Kuga auf gleicher Höhe mit dem Lkw befand, scherte dessen Fahrer nach links aus, um in einen Feldweg einzubiegen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge kamen nach links von der Fahrbahn ab und landeten im angrenzenden Feld bzw. Graben. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro.Am Donnerstag, gegen 13.25 Uhr, tankte eine zunächst unbekannte Fahrerin eines dunkelblauen Pkw Renault Scenic an einer Tankstelle in der Wernfelder Straße in Gemünden-Wernfeld, 46,8 l Superbenzin im Wert von 65,01 Euro. Die Pkw-Fahrerin fuhr ohne zu bezahlen einfach weg. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde eine örtliche Pkw-Fahrerin ermittelt bzw. identifiziert. Sie gab in einer Erstvernehmung die Tat zu und beglich umgehend ihre Tankrechnung vom Vortag. Die Strafanzeige wegen Tankbetrug wird der Staatsanwaltschaft Würzburg vorgelegt.Am Donnerstagmorgen wollte ein Angeklagter das Amtsgericht Gemünden zu seiner Verhandlung betreten. Vor der Einlass- und Personenkontrolle im Eingangsbereich ließ der 44-jährige Mann vor der Eingangstüre ein gelbes Überraschungsei fallen und kickte es weg. Das Überraschungsei zersprang an der Türleiste und landete unweit im Vorgarten des Eingangsbereichs. Dort wurde das Überraschungsei mit einem geringen Restinhalt Amphetamin durch eine Justizwachtmeisterin aufgefunden und als Spurenträger asserviert. Ein Drogenvortest auf Amphetamin verlief positiv. Im Überraschungsei dürften sich etwa 0,5 Gramm Amphetamin befunden haben. Ein erneutes Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz steht dem Angeklagten nun ins Haus.Aufgrund des Sturmtiefs, das in den Abendstunden und in der Nacht zum Freitag über Unterfranken hinwegzog, mussten die Feuerwehren aus Gemünden und Umgebung mehrfach ausrücken.In Gemünden, auf Höhe des Zollbergkreisels, wurden am Mittwochabend zwei Schilder auf die Straße geweht.Die Baustellenabsperrung zur Mainbrücke wurde im Laufe der Nacht gleich mehrmals komplett umgeweht und auf die Straße geschleudert.Außerdem fielen bei Aura im Sinngrund mehrere Bäume auf die Staatsstraße 2303, wodurch die Fahrbahn blockiert wurde.Die Sturmschäden verliefen glücklicherweise alle glimpflich. Es kam kein Mensch zu Schaden.

Polizei Gemünden