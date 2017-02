Von Fahrbahn abgekommen

Auffahrunfall

Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mussten zu einer Untersuchung durch einen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000.- Euro. Weshalb das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam konnte bislang nicht geklärt werden.

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Am Dienstag kam es gegen 19:00 Uhr in der Würzburger Str. in Karlstadt zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1300.- Euro entstand. Eine 24-jährige Autofahrerin hatte dort beim Ausfahren aus dem Gelände einer Tankstelle nicht bemerkt, dass eine vor ihr mit einem Pkw fahrende 48-jährige Frau verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf.

Meldungen der Polizei Karlstadt