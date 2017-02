Lkw-Fahrer übersieht Radfahrerin - Frau in Arnstein verletzt

Dabei übersah er eine 45-jährige Radfahrerin, welche auf der Grabenstraße in Richtung Schweinfurt unterwegs war. Die Radfahrerin stieß in der Kreuzung gegen die Hinterachse des Lkw und kam zu Fall. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste zu einer Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.



Polizei Karlstadt