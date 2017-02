Möglicher Versuch eines Trickdiebstahls in Karlstadt

Zunächst fragte eine ca. 60 Jahre alte Dame in Schwarz an der Haustüre nach einem freien Zimmer oder nach einer Pflegerin. Nur 20 Minuten später klingelte eine männliche Person an der Haustüre und gab sich als städtischer Mitarbeiter aus, der die CO-Messung im Keller durchführen müsse. Dieses Prozedere ist bei der Stadt Karlstadt jedoch nicht bekannt. Nach derzeitiger Recherche ist der Rentnerin nichts abhandengekommen. Die Art und Weise des Auftretens der fremden Personen entspricht jedoch dem typischen Modus von Trickdieben. Lassen Sie deshalb keine Personen, die unaufgefordert bei Ihnen vor der Türe stehen, in Ihre Räumlichkeiten. Vergewissern Sie sich bei den Behörden, ob eine entsprechende Kontrolltruppe überhaupt unterwegs ist, oder nehmen Sie sich einen weiteren Bekannten oder Verwandten zu Ihrer Sicherheit hinzu, wenn die Räume betreten werden müssen. Das aufgetretene Pärchen war etwa 1,60 m groß und im Alter zwischen 50 und 60 Jahren. Während die Frau eine kräftige Figur hatte und schwarzen Rock und schwarze Jacke trug, war der schlanke Mann mit einer blauen Latzhose bekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Sicherheitskonzept geht auf

Markt Retzbach. Das Konzept des Veranstalters RCC, mit einer Reglementierung in der Größe der Fahrzeuge und bei der Lautstärke der Musikanlagen den Zug für einen Großteil der Gäste wieder attraktiver zu gestalten, ist nach Einschätzung der Polizei in Karlstadt aufgegangen. 5.000 begeisterte Zuschauer konnten friedlich und ohne Lärmschäden den Faschingszug mit 46 Zuggruppen genießen. Mit zahlreichen Ordnern, Verkehrsposten und ehrenamtlichen Fachkräften sorgten der RCC, die Freiwillige Feuerwehr Retzbach und die Johanniter für die Sicherheit der Teilnehmer. Mit gemeinsamen Kontrollen der jungen Anreisenden bezüglich der mitgeführten alkoholischen Getränke unterstrichen Kreisjugendamt und Polizei die Bedeutung des Jugendschutzes. Problematisch für den Veranstalter bleibt der Zustrom einer großen Anzahl von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die schon bei der Zugaufstellung dem Genuss der mitgeführten Wodka-Flaschen und anderer hochprozentiger Alkoholika zusprachen. Diese mitunter weit angereisten Zuschauer haben nicht immer nur das fröhliche Feiern im Sinn. 22 junge Männer und Frauen wurden vorübergehend in polizeiliche Obhut genommen. Nach telefonischer Verständigung durften sieben angetrunkene Jugendliche von ihren Eltern abgeholt werden. Ein 18-jähriger junger Mann war bereits gegen 14:00 Uhr so angetrunken, dass neben Gewahrsamnahme und Übergeben nur noch der Weg an die Eltern übrigblieb. Ein 17-Jähriger wurde gegen 15:00 Uhr im Altort durch Johanniter-Rettungskräfte aufgefunden und mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus Karlstadt verbracht. Nicht wenig getrunken hatten eine 15-Jährige mit 1,42 Promille und ihr 17-jähriger Freund mit 2,2 Promille, die auf dem Nachhauseweg eine Warnbake übersahen und diese durch dagegen laufen zu Fall brachten. Auch diese beiden wurden der elterlichen Obhut übergeben. Dank starker Polizeipräsenz konnten die Aggressionen einzelner Gäste unter Kontrolle gehalten werden. Insgesamt ziehen wir für Retzbach eine positive Bilanz. Gleichzeitig appellieren wir für die noch ausstehenden Faschingszüge an die Eltern, sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden und den leichten Zugang zu hochprozentigen Alkoholika im eigenen Haushalt zu verhindern. Thematisieren Sie zu Hause den Konsum alkoholischer Getränke und klären Sie im Vorfeld ab, wie die jungen Leute wieder sicher nach Hause kommen.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Karlstadt