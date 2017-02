Tennisheim Retzbach aufgebrochen

Bei Eisglätte gegen die Leitplanke

Der Täter hatte hier insgesamt drei Fensterscheiben mit Pflastersteinen eingeworfen und sämtliche Schränke abgesucht. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Offensichtlich hatte der Täter jedoch nichts entwendet.

Stetten, Lkr. Main-Spessart: Eine winterglatte Fahrbahn auf der Kreisstraße MSP8 zwischen Stetten und der B27 sorgte für zwei kleinere Unfälle am Freitag gegen 07:00 Uhr. Zuerst kam ein 29-jähriger BMW-Fahrer im Auslauf einer Rechtskurve von dieser ab und rutschte gegen die Leitplanke. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.500 Euro. Noch während dieser Unfallaufnahme kam ein 28-jähriger Toyota-Fahrer von der B27 nach Stetten gefahren und rutschte ebenfalls in besagter Kurve in die Leitplanke. Hier entstand wiederum Sachschaden in Höhe von 3.300 Euro. Beide Fahrer blieben jedoch unverletzt.



Hinweise bitte an die Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0.



Polizei Karlstadt