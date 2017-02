Retzbach: Mit Auto aus Kurve gerutscht und überschlagen

Fahrzeugberührung beim Abbiegen

Das Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. An dem Pkw im Wert von ca. 75 000.- Euro entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.

Zellingen, Ldkr. Main-Spessart. Zu einer Berührung zweier Pkw kam es am Donnerstag gegen 09:50 Uhr in Zellingen in der Würzburger Straße an der Einfahrt in die Turmdurchfahrt. Dort streifte ein aus Richtung Duttenbrunn kommender Pkw-Fahrer einen von der Würzburger Str. in die Turmstraße abbiegenden Pkw. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4500.- Euro.

Originalmeldung der Polizei Karlstadt