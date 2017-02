Retzbach: Renovierungsabfälle illegal entsorgt

Zaun beschädigt und geflüchtet

Die Polizei bittet um Hinweise zur Herkunft und dem Entsorger der Abfälle, die vermutlich bei der Renovierung eines Bades oder einer Küche anfielen.In der Zufahrt zu einem Wohnhaus an der B 26 zwischen Karlstadt und Gambach, ca. 200 Meter vor dem Abzweig nach Gambach, wurden am Montag zwischen 06:45 Uhr und 16:45 Uhr drei Felder und zwei Metallpfosten eines Maschendrahtzaunes um gedrückt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wollte in der Zufahrt ein Fahrzeug drehen und geriet dabei in den Zaun. Der Verursacher fuhr weiter ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von ca. 200.- Euro zu kümmern.Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter Tel.: 09353/97410.

Meldungen der Polizei Karlstadt