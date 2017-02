Opel-Fahrerin übersieht Motorradfahrer in Karlstadt

Grillplatzhütte mit unerwünschtem Besuch

Am Samstag befuhr gegen 13:20 Uhr eine 27 Jahre junge Opel Corsa Fahrerin in Karlstadt die Gemüdener Str. in Richtung Ringstraße. Als sie nach links auf den Parkplatz fahren wollte, übersah sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 53jähringe Fahrer leitete noch eine Vollbremsung ein und versuchte auszuweichen. Da der Pkw Opel jedoch schon komplett auf seiner Fahrbahnseite war, hatte der Motorradfahrer keine Chance und kollidierte gegen den vorderen, rechten Kotflügel des Autos. Bevor die Triumphmaschine umstürzte, konnte der Kradfahrer noch seitlich wegspringen und blieb so glücklicherweise unverletzt. Die Schadenshöhe am Motorrad beträgt 2000 Euro. Am Pkw Opel Corsa wird der Schaden mit ca. 1500 Euro beziffert.

Karlstadt, OT Rohrbach. Am Samstagnachmittag teilte ein „Intercity“-Vereinsmitglied der Gemeinde Rohrbach bei der Polizei in Karlstadt eine aufgehebelte Tür an der Vereinshütte am städtischen Grillplatz mit. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, daß die Eingangstür, welche mit einem Blech gegen Einbruchsversuch verstärkt war, mit brachialer Gewalt aufgehebelt wurde. Im Inneren der Hütte fehlte nach ersten Feststellungen des Vereins jedoch nichts und es konnte auch kein Hinweis für einen Einbruchsdiebstahl festgestellt werden. Der Schaden an der Tür wurde mit etwa 100 Euro beziffert.

Dem Mitteiler fiel gegen 16:30 Uhr in der Nähe des Sportplatzes, also auch nahe des Tatortes, ein Fahrradfahrer auf. Dieser war mit einem Mountainbike unterwegs, etwa 20 Jahre alt und trug eine olivfarbene Jacke und Strickmütze.

Der Fahrradfahrer und sonstige Zeugen, die zum Tathergang oder dem bislang unbekannten Täter oder dem Fahrradfahrer Angaben machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Karlstadt unter der Tel.: 09353/9741-0 in Verbindung zu setzten.

Zwei Verteilerkästen beschädigt

Eußenheim. Gleich zwei Verteilerkästen, die nur wenige Meter voneinander Am Ilben aufgestellt sind, wurden durch die Fa. Bayernwerk AG als beschädigt gemeldet. Nach ersten Feststellungen wurden diese von einem bislang unbekannten Fahrzeug im Tatzeitraum zwischen dem 01.01.2017 - 06.02.2017 angefahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang bzw. Tatfahrzeug unter Tel.: 09353/97410.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Karlstadt