Mit 1,1 Promille durch Arnstein

Polizei Karlstadt

Arnstein Sonntag, 05.02.2017 - 11:24 Uhr

Sonntagnacht gegen 03:05 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Karlstadt in der Würzburger Straße in Arnstein ein Pkw auf, der beim Erblicken des Streifenwagens schlagartig in eine Seitenstraße einbog. Da er scheinbar etwas zu verbergen hatte, folgten die Beamten dem Pkw und kontrollierten ihn.