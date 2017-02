Waschbär kollidiert mit Auto

Linienbus verliert Öl

Verkehrszeichen angefahren

Unerlaubter Waffenbesitz

Kurz nach dem Ortseingang Burgsinn überquerte ein Waschbär die Straße und wurde mit der Fahrzeugfront erfasst. Nach dem Anstoß fehlte von dem Tier jede Spur. Das Auto wurde im Kühlerbereich beschädigt.Am Donnerstagnachmittag, 02.02.17, ging die Meldung über eine Ölspur in Langenprozelten an der Bushaltestelle ein. Kurz darauf wurde auch eine Ölspur in Hofstetten gemeldet. Wie sich herausstelle, hatte ein im öffentlichen Nahverkehr eingesetzter Bus Kraftstoff auf seiner Fahrtroute verloren. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm die Beseitigung der Ölspur.Ebenfalls am Donnerstag, 16.40 Uhr, blieb eine 58jährige Frau in der Obertorstraße beim Rangieren auf Höhe der Sparkasse mit ihrem Pkw an einem Verkehrszeichen hängen. Am Pkw entstand dabei ein Schaden von ca. 4.000 EUR.- Am 02.02.17, gegen 09.00 Uhr, wurde bei der Einlasskontrolle im hiesigen Amtsgericht bei einem 43jährigen Mann ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz.

Polizei