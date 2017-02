Auto schleudert gegen Baum - Fahrer schwer verletzt.

Polizei Karlstadt

Freitag, 03.02.2017 - 09:23 Uhr

Am Donnerstag geriet gegen 21:45 Uhr ein 18-jähriger Mann mit seinem Auto zwischen Münster und Aschfeld auf der feuchten Fahrbahn ins Schleudern.