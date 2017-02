Karlstadt: Jugendliche mit Auto auf Spritztour

Geparkten Reisebus beschädigt

Nachdem sich am Mittwoch ab 19:40 Uhr mehrere Anwohnern aus Zellingen bei der Polizei über ein überlautes Auto beschwerten, wurde das Fahrzeug von den Beamten festgefahren unter einer Metallstange am Parkplatz des Schwimmbades Zellingen festgestellt. Es konnten vier Nutzer des nicht zugelassenen Fahrzeuges, die zwischen 15 und 18 Jahre alt waren, ermittelt werden. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass das Auto am Mittwoch in der Mittagszeit von einem 16-Jährigen bei einem Autohändler in Karlstadt gekauft und im Anschluss von dem Jugendlichen ohne Verkehrszulassung über Stetten nach Zellingen gefahren wurde.Dort nutzten die Jugendlichen den Honda Civic in der näheren Umgebung in wechselnder Fahrzeugbesatzung, bis dieser in Zellingen unter einem Eisengeländer steckenblieb. Auf sämtliche Nutzer des Autos kommen nun Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Versicherungsschutz, Steuerhinterziehung und mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten zu. Auch der Verkäufer des Pkw wird erklären müssen, wieso er das Auto an einen Jugendlichen verkaufte und diesen mit dem nicht zugelassenen Fahrzeug von seinem Gelände fahren ließ. Da ein Jugendlicher ohne Einverständnis des Erziehungsberechtigten keine Sachen erwerben darf die Folgekosten verursachen, ist der Kauf des Pkw durch den Jugendlichen auch zumindest anfechtbar. Damit steht auch noch nicht fest wer die Folgekosten der Fahrt, wie Bergung, Abschleppung und Entsorgung des Pkw, zu tragen hat.

Thüngen, Ldkr. Main-Spessart. An einem Reisebus, welcher auf einem Grundstück am Ortsende von Thüngen an der Retzstadter Str. geparkt war, wurde am Mittwoch zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr durch ein anderes Fahrzeug der linke Außenspiegel samt Halterung beschädigt. Der Verursacher des Schadens in Höhe von ca. 500.- Euro, der dort vermutlich mit einem Lkw rangierte, entfernte sich unerkannt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Werkzeugcontainer angegangen

Gambach, Ldkr. Main-Spessart. Ein in Gambach am Kalbenstein Höhe Edelweiß stehender Werkzeugcontainer von Arbeitern, welche dort in der Steilwand Sicherungsarbeiten ausführen, wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam angegangen. Zwei angebrachte Schlösser wurden abgezwickt, es wurde versucht die Containertüren aufzuhebeln. Da die Sicherungen des Containers dem Aufbruchsversuch standhielten entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von ca. 300.- Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem versuchten Containeraufbruch. Sind jemandem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Kalbenstein oder der Zufahrt dorthin aufgefallen? Hinweise werden unter Tel.: 09353/97410 entgegengenommen.

Originalmeldung der Polizei Karlstadt