Heißes Fett löste Rauchmeldealarm aus

Wildunfall

Beim Eintreffen des Löschzuges der Freiwilligen Feuerwehr Gemünden konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden.Es stellte sich heraus, dass eine 40-jährige Frau kurzzeitig das Essen auf dem Herd hat alleine lassen müssen, da sich ihre drei Kinder nebenan stritten. In dem kurzen Zeitraum, während sie sich im anderen Zimmer befand, fing der Braten in der Pfanne an zu qualmen. Die Pfanne wurde dann vom Ehemann sofort selbst abgelöscht. In der Wohnung entstand keinerlei Sachschaden.Am Mittwochmorgen, gegen 07.40 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Aschenroth und Seifriedsburg ein Wildunfall. Eine 49-jährige Autofahrerin erfasste ein Reh, das die Straße überqueren wollte. Das Reh wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Am Pkw Opel Vectra entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500,- Euro.



Meldungen der Polizei Gemünden