Einbruch in Gartenaus in Zellingen

Auffahrunfall in Arnstein



Alkoholisierter Pkw-Fahrer.

Der Einbruch wurde am 25.01.2017 vom Besitzer des Gartenhauses festgestellt. Es ist zu vermuten, dass dieser im Zusammenhang mit weiteren, bereits gemeldeten Gartenhauseinbrüchen im Bereich Lehenberg und am Radweg Zellingen, im Zeitraum ab dem 17.01.2017 begangen wurde. Bei dem Einbruch wurde eine Fensterscheibe an dem Gartenhaus beschädigt. Es entstand ein Diebstahls- und Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 1000.- Euro.Eine 23-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstag gegen 11:10 Uhr in der Grabenstraße in Arnstein auf ein verkehrsbedingt vor ihr haltendes Auto auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro.Bei der Kontrolle eines 21-jährigen Pkw-Fahrers am 01.02.17 gegen 00:55 Uhr in Karlstadt, stellten die Beamten fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt.Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch und dem Verbleib der entwendeten Gegenstände unter Tel.: 09353/97410.

Medungen der Polizei Karlstadt