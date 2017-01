Zwei Unfälle wegen Glatteis in Mühlbach und Retzbach

Autofahrerin mit Pkw ohne Zulassung und Versicherung unterwegs

Bezüglich der durch die Wetterlage am 30.01.17 bestehenden Gefahren, mit verbreitetem Glatteisaufkommen im gesamten Dienstbereich, verhielten sich die Fahrzeugführer sehr umsichtig. Es kam aufgrund der Wetterlage zu zwei kleineren Remplern mit Pkws, bei denen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4500.- Euro entstand. Eine 34-jährige Radfahrerin stürzt zudem auf dem Radweg zwischen Thüngersheim und Zellingen gegen 07:30 Uhr auf dem Glatteis. Sie musste vom Rettungsdienst mit einer Armfraktur in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zellingen. Am Montag fiel den Beamten der Polizei Karlstadt in der Vorstadt in Zellingen gegen 11:30 Uhr ein VW Golf auf, der mit Kennzeichen ohne Zulassungsstempel unterwegs war. Die Kontrolle der 31-jährigen Fahrerin ergab, dass deren Auto bereits im Mai 2016 wegen fehlendem Versicherungsschutz aus dem Verkehr gezogen wurde. Die Weiterfahrt wurde von den Beamten unterbunden. Auf die Frau kommt nun u.a. eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Versicherungsschutz und Steuerhinterziehung zu.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Karlstadt