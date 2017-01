Burgsinn: Dieb wollte Außenspiegel stehlen

Rosenverkäuferin angezeigt

Der Händler fuhr gegen 14.30 Uhr zufällig an seinem Firmengelände, das sich am Ortsrand, im Bereich „Jägerwiese“ befindet, vorbei. Dabei konnte er einen Mann beobachten, der sich am Außenspiegel eines nicht zugelassenen, alten Audi 80 zu schaffen machte. Er stellte den älteren Mann zur Rede und stellte dabei fest, dass der Außenspiegel nur noch an einem Elektrokabel hing. Der Autohändler verständigte daraufhin die Polizei. Der Senior stritt eine Diebstahlabsicht ab. Seinen Angaben zufolge wollte er nur prüfen, ob der Spiegel gegebenenfalls an sein Fahrzeug passen würde.

Gemünden OT Langenprozelten. Am Freitagmittag wurde durch Passanten eine „Rosenverkäuferin“ vor einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße mitgeteilt. Im Rahmen einer Personenkontrolle wurde festgestellt, dass die 22-jährige Frau bereits einige Rosen verkauft hatte und weitere in ihrer Handtasche mitführte. Da die Dame jedoch keine Reisegewerbekarte vorweisen konnte, erhält sie eine Anzeige wegen eines Vergehens nach der Gewerbeordnung.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Gemünden