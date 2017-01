Arnstein: Erste Stimmen - Betroffenheit in Main-Spessart

Anna Stolz, Bürgermeisterin von Arnstein, war am Sonntag vor Ort:

"Es ist schrecklich, wir sind schockiert. Es ist eine Tragödie, die sich hier ereignet hat. Wir waren den ganzen Tag hier vor Ort."



Franz-Josef Sauer, Stadtrat von Arnstein, war am Sonntag vor Ort:

"Natürlich wir sind alle sehr betroffen. Wor haben getan was konnten um die Angehörigen beizustehen."



Klaus Enzmann, Kreisrat in MSP, war am Sonntag vor Ort:

"Die Betroffenheit ist groß, unser Mitgefühl gilt den Eltern."



Thomas Schiebel, MSP-Landrat auf Anfrage:

"Der Tod der jungen Menschen macht uns alle im Kreis Main-Spessart betroffen und traurig. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen."



Simone Tolle, langjährige Landtagsabgeordnete der Grünen aus Arnstein, die seit Juli 2016 in Fürth lebt, sagte unserem Reporter über facebook:

"Meine Gedanken sind heute in meiner alten Heimat und bei den Menschen, die ihre Kinder verloren haben. Ich wünsche ihnen viel Kraft bei dem, was nun kommt."



Unsere Reporterin hat in Arnstein eine Familie mit zwei Kindern getroffen:

"... Schockiert - Total unter Schock, seine eigenen Kinder gefunden.... sprachlos, das ist das Schlimmste, was einem als Eltern passieren kann."



Zwei 17-Jährige, die die Opfer zum Teil aus der Mittelschulzeit kennen, sagen gegenüber unserer Reporterin:

"Ich habe von einem guten Kumpel gehört, dass er dadurch Freunde verloren hat. Es ist schockierend."

"Es war eine Schulkollegin von mir. Es ist bedrückend."





Sylvia Schubart-Arand / Jochem Hauck / Manuela Klebing

> zum Polizeibericht über die Geschehnisse in Arnstein

> zum Bericht unseres Reporters