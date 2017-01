Tragödie in Arnstein: Weitere Infos der Polizei

Sein Sohn und seine Tochter hatten am Samstagabend zusammen mit vier Freunden eine private Feier veranstaltet. Nachdem der Vater bis in die frühen Morgenstunden keinen Kontakt zu seinen Kindern hatte, wollte er nachsehen, ob alles in Ordnung sei.Jede Hilfe kam zu spätSofort verständigte der Vater den Rettungsdienst. Die Feuerwehr Arnstein sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt kamen unverzüglich zu dem Gartengrundstück am Sommerberg, konnten jedoch nur noch den Tod der jungen Frau und der fünf Männer feststellen. Die Teenager stammen aus den Landkreisen Main-Spessart und Schweinfurt.Die Hintergründe, die zum Tod der sechs Personen geführt haben, sind derzeit nach Polizeiangaben noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg hat hierzu in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die Ermittlungen aufgenommen. Es liegen derzeit aber keinerlei Hinweise vor, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten würden. »Es kommen derzeit verschiedene Ursachen in Frage. Genaue Erkenntnisse wird erst die Obduktion der Verstorbenen liefern«, sagte Björn Schmitt, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Auf Nachfrage unseres Medienhauses bestätigte der Polizeisprecher, dass die Jugendlichen bei ihrer Party das Gartenhäuschen mit einem Ofen geheizt hätten. Auf die Frage, ob die Ermittler eine Kohlenmonoxidvergiftung der Jugendlichen durch falsches Heizen ausschließen könnten, sagte Schmitt: »Ausschließen können wir es nicht. Die genaue Ursache steht dennoch nicht fest. Spekulationen machen an dieser Stelle keinen Sinn.«Unterdessen ist im Feuerwehrhaus in Arnstein eine Auffangstation errichtet worden. Dort kümmern sich Notfallseelsorger und die örtlichen Pfarrer der Gemeinde Arnstein um die Angehörigen der jungen Todesopfer. Arnsteins Bürgermeisterin Anna Stolz war am Sonntagnachmittag vor Ort.

Marcel Cichon

Mitarbeit: Sylvia Schubart-Arand







