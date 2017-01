Eil ++ Nach Feier auf Gartengrundstück – sechs Menschen in Arnstein tot aufgefunden

Originalmeldung der Polizei Unterfranken

ARNSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART. Sonntag, 29.01.2017 - 17:11 Uhr

Eine grausame Entdeckung machte der Besitzer eines abgelegenen Gartengrundstücks am Sonntagvormittag in Arnstein. In den Räumen seines Gartenhauses fand er sechs tote Personen auf – darunter auch seine eigenen Kinder.